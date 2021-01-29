"Прометей" вийшов у чвертьфінал Кубка Європи ФІБА

"Прометей" з Кам'янського обіграв болгарський "Рилски Спортист" з рахунком 89:76 (22:23 27:12, 23:23 17:18) у матчі другого туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.

На велику перерву українська команда пішла з перевагою +14.

У другій половині матчу "Прометей" завдяки своїм швидким відривам і якісній роботі на периметрі втримав перевагу.

Завдяки двом перемогам у двох матчах "Прометей" гарантував собі вихід до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, в першому матчі групового етапу "Прометей" здобув перемогу над "Київ-Баскетом" - 72:66.

Сьогодні підопічні Карліс Муйжніекса проведуть свій черговий матч проти австрійського "Капфенберга".