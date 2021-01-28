Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
Рада вдруге відмовила Вітренку у призначенні віцепрем'єром-міністром енергетики
Рада вдруге відмовила Вітренку у призначенні віцепрем'єром-міністром енергетики
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
ГоловнаСпорт

"Челсі" встановив клубний рекорд в першому ж матчі під керівництвом Тухеля

Досягнення не дуже-то знакове.

"Челсі" встановив клубний рекорд в першому ж матчі під керівництвом Тухеля
Гра у ладушки: Томас Тухель і Жоржіньо
Фото: EPA/UPG

У рамках 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" зіграв в Лондоні внічию з "Вулвергемптоном" - 0:0. Ця нічія дозволила лондонцям піднятися до 8-го місця в турнірній таблиці.

Відзначимо, це був перший матч "пенсіонерів" під керівництвом нового головного тренера Томаса Тухеля, який очолив команду 26 січня після звільнення Френка Лемпарда.

І в першому ж матчі під керівництвом німецького фахівця "Челсі" встановив клубне досягнення.

Гравці лондонської команди виконали 433 точних передачі у першому таймі зустрічі. Це найвищий показник команди в перших таймах з сезону-2003/04, коли почався облік подібної статистики.

Огляд матчу "Челсі" - "Вулвергемптон".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також