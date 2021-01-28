Гра у ладушки: Томас Тухель і Жоржіньо

У рамках 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" зіграв в Лондоні внічию з "Вулвергемптоном" - 0:0. Ця нічія дозволила лондонцям піднятися до 8-го місця в турнірній таблиці.

Відзначимо, це був перший матч "пенсіонерів" під керівництвом нового головного тренера Томаса Тухеля, який очолив команду 26 січня після звільнення Френка Лемпарда.

І в першому ж матчі під керівництвом німецького фахівця "Челсі" встановив клубне досягнення.

Гравці лондонської команди виконали 433 точних передачі у першому таймі зустрічі. Це найвищий показник команди в перших таймах з сезону-2003/04, коли почався облік подібної статистики.