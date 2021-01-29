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Оптимістичні прогнози жіночого біатлонного спринту чемпіонату Європи зазнали краху

Україна не змогла поповнити скарбничку медаллю.

Оптимістичні прогнози жіночого біатлонного спринту чемпіонату Європи зазнали краху
Віта Семеренко
Фото: Український біатлон

У польському Душники-Здруй жіночою спринтерською гонкою продовжився Чемпіонат Європи-2021 з біатлону.

Очікування українських фанів біатлону зазнали краху.

Перемогу в гонці несподівано здобула маловідома латвійка Байба Бендика, яка показала відмінну швидкість і навіть з одним промахом виграла золоту медаль.

"Срібло" завоювала норвежка Каролін Ердаль, а бронзову медаль принесла для збірної Росії Анастасія Шевченко.

Промах Віти Семеренко на другому вогневому рубежі вартував їй "срібла".

Нагадаємо, в індивідуальній жіночій гонці на ЧЄ-2021 Меркушина завоювала срібну медаль.

Результати гонки:

  1. Байба Бендика (0+1) 22:00,7
  2. Каролін Ердаль (0+0) +5,7
  3. Анастасія Шевченко (0+0) +9,7

...

  • 10. Віта Семеренко (0+1) +27,1
  • 14. Ірина Петренко (0+0) +37,1
  • 22. Анастасія Меркушина (0+1) +49,0
  • 29. Катерина Бех (1+0) +1:06,0
  • 66. Анна Кривонос (0+2) +1:58,1
  • 67. Надія Бєлкіна (0+1) +2:01,7
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