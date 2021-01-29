Оптимістичні прогнози жіночого біатлонного спринту чемпіонату Європи зазнали краху

У польському Душники-Здруй жіночою спринтерською гонкою продовжився Чемпіонат Європи-2021 з біатлону.

Очікування українських фанів біатлону зазнали краху.

Перемогу в гонці несподівано здобула маловідома латвійка Байба Бендика, яка показала відмінну швидкість і навіть з одним промахом виграла золоту медаль.

"Срібло" завоювала норвежка Каролін Ердаль, а бронзову медаль принесла для збірної Росії Анастасія Шевченко.

Промах Віти Семеренко на другому вогневому рубежі вартував їй "срібла".

Нагадаємо, в індивідуальній жіночій гонці на ЧЄ-2021 Меркушина завоювала срібну медаль.

Результати гонки:

Байба Бендика (0+1) 22:00,7 Каролін Ердаль (0+0) +5,7 Анастасія Шевченко (0+0) +9,7

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