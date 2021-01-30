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Дві скандинавські збірні зіграють у фіналі чемпіонату світу з гандболу

Швеція і Данія розіграють титул.

Збірні Швеції та Данії зіграють у фіналі чемпіонату світу з гандболу серед чоловіків, який проходить в Єгипті.

У першому півфінальному матчі шведи досить впевнено обіграли чемпіонів світу-2017 французів (32:26), а діючі чемпіони світу датчани з різницею всього в два м'ячі перемогли Іспанію (35:33).

Фінал чемпіонату світу відбудеться в неділю, 31 січня. У той же день Франція і Іспанія зіграють у матчі за третє місце. Початок поєдинків о 18:30 і 15:30 відповідно.

Чемпіонат світу. Півфінали.

  • Франція - Швеція 26:32 (13:16, 13:16)
  • Іспанія - Данія 33:35 (16:18, 17:17)
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