Дві скандинавські збірні зіграють у фіналі чемпіонату світу з гандболу

Збірні Швеції та Данії зіграють у фіналі чемпіонату світу з гандболу серед чоловіків, який проходить в Єгипті.

У першому півфінальному матчі шведи досить впевнено обіграли чемпіонів світу-2017 французів (32:26), а діючі чемпіони світу датчани з різницею всього в два м'ячі перемогли Іспанію (35:33).

Фінал чемпіонату світу відбудеться в неділю, 31 січня. У той же день Франція і Іспанія зіграють у матчі за третє місце. Початок поєдинків о 18:30 і 15:30 відповідно.

Чемпіонат світу. Півфінали.