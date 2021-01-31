Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко

Гол, забитий Габріелем Жезусом в дебюті матчу, виявився переможним для "містян" - 1:0.

Таким чином, підопічні Хосепа Гвардіоли виграли в січні 2021 роки 9 матчів у всіх турнірах, що є рекордом за перемогами за один місяць для команд з чотирьох вищих рівнів англійського футболу з моменту утворення Футбольної ліги в 1888 році.

9 - Manchester City have won all nine matches in all competitions in January 2021, the most wins by a team in the top four tiers of English football in a single month since the formation of the Football League in 1888. Resolution. #MCISHU pic.twitter.com/mYxSOchna5 — OptaJoe (@OptaJoe) January 30, 2021

Крім того, "МанСіті" встановили клубний рекорд, вигравши 12-й матч поспіль у всіх турнірах.

12 - Manchester City have won their last 12 matches in all competitions, the longest winning run in their history. Juggernaut. #MCISHU pic.twitter.com/VnlZb6wBlA — OptaJoe (@OptaJoe) January 30, 2021

Активним учасником цих двох рекордних досягнень став Олександр Зінченко. Українець відіграв від дзвінка до дзвінка.

Додамо, що завдяки перемозі на "Етіхад" і осічки "Манчестера Юнайтед" в поєдинку проти "Челсі" (0:0) відрив "Сіті" від своїх земляків у турнірній таблиці збільшився до 3-х очок, при одній грі в запасі у МС.