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"Манчестер Сіті" із Зінченком побив рекорд англійського футболу, який веде звіт ще з позаминулого століття

"Містяни" набрали крейсерську швидкість.

Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG
Олександр Зінченко
В рамках 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги зустрілися два клуби, які очолюють і замикають турнірну таблицю - "Манчестер Сіті" і "Шеффілд Юнайтед" відповідно.

Гол, забитий Габріелем Жезусом в дебюті матчу, виявився переможним для "містян" - 1:0.

Таким чином, підопічні Хосепа Гвардіоли виграли в січні 2021 роки 9 матчів у всіх турнірах, що є рекордом за перемогами за один місяць для команд з чотирьох вищих рівнів англійського футболу з моменту утворення Футбольної ліги в 1888 році.

Крім того, "МанСіті" встановили клубний рекорд, вигравши 12-й матч поспіль у всіх турнірах.

Активним учасником цих двох рекордних досягнень став Олександр Зінченко. Українець відіграв від дзвінка до дзвінка.

Додамо, що завдяки перемозі на "Етіхад" і осічки "Манчестера Юнайтед" в поєдинку проти "Челсі" (0:0) відрив "Сіті" від своїх земляків у турнірній таблиці збільшився до 3-х очок, при одній грі в запасі у МС.

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