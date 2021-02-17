Це сталося лише в третій раз за кар'єру іспанця.

В 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу друга ракетка світу Рафаель Надаль в драматичній 5-сетовій боротьбі поступився представнику Греції Стефаносу Ціціпасу (№6 ATP) - 6:3, 6:2, 6:7 (4-7), 4:6, 5:7.

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль

За довгу кар'єру 34-річного іспанця це лише втреттє, коли він поступився матч, в якому йому вдалося виграти дві перші партії.

Вперше камбек проти нього зробив Роджер Федерер у фіналі турніру в Майамі 2005 року, а потім на US Open-2015 Надаль поступився італійцю Фабіо Фоньїні.

За право зіграти у фіналі Australian Open-2021 Ціціпас битиметься з росіянином Данилом Медведєвим (№4 АТР).

Фото: EPA/UPG Стефанос Ціціпас

Highlights зустрічи Надаль - Ціціпас.