Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
СБУ оголосила про підозру Шарію
СБУ оголосила про підозру Шарію
ГоловнаСпорт

Надаль сенсаційно програв Ціціпасу чвертьфінал Australian Open, ведучи по партіях 2:0

Це сталося лише в третій раз за кар'єру іспанця.

В 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу друга ракетка світу Рафаель Надаль в драматичній 5-сетовій боротьбі поступився представнику Греції Стефаносу Ціціпасу (№6 ATP) - 6:3, 6:2, 6:7 (4-7), 4:6, 5:7.

Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG
Рафаель Надаль

За довгу кар'єру 34-річного іспанця це лише втреттє, коли він поступився матч, в якому йому вдалося виграти дві перші партії.

Вперше камбек проти нього зробив Роджер Федерер у фіналі турніру в Майамі 2005 року, а потім на US Open-2015 Надаль поступився італійцю Фабіо Фоньїні.

За право зіграти у фіналі Australian Open-2021 Ціціпас битиметься з росіянином Данилом Медведєвим (№4 АТР).

Стефанос Ціціпас
Фото: EPA/UPG
Стефанос Ціціпас

Highlights зустрічи Надаль - Ціціпас.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також