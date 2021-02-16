Серена Вільямс повторила абсолютний рекорд Федерера на турнірах "Великого шолома"

39-річна американка Серена Вільямс у матчі 1/4 фіналу Australian Open в двох сетах з однакової рахунки 6:3 обіграла другу ракетку світу Симону Халеп.
Ця перемога над румунською тенісисткою стала для Вільямс-молодшої 362-й на турнірах "Великого шолома". І за цим показником вона зрівнялася зі швейцарцем Роджером Федерером.
Уже в півфіналі проти третьої ракетки світу Наомі Осаки з Японії Серена може стати одноосібною власницею абсолютного рекорду за кількістю перемог на ТБШ.
Defeating 🇷🇴 Simona Halep at @AustralianOpen 🇺🇸 Serena Williams collects her 362nd winning match in Slams. Tied Federer record (considering both male and female)#AusOpen pic.twitter.com/HavYF68qk5— TennisMyLife (@TennisMyLife68) February 16, 2021