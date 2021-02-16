Серена Вільямс повторила абсолютний рекорд Федерера на турнірах "Великого шолома"

39-річна американка Серена Вільямс у матчі 1/4 фіналу Australian Open в двох сетах з однакової рахунки 6:3 обіграла другу ракетку світу Симону Халеп.

Ця перемога над румунською тенісисткою стала для Вільямс-молодшої 362-й на турнірах "Великого шолома". І за цим показником вона зрівнялася зі швейцарцем Роджером Федерером.

Уже в півфіналі проти третьої ракетки світу Наомі Осаки з Японії Серена може стати одноосібною власницею абсолютного рекорду за кількістю перемог на ТБШ.