Суперечливим завершилося голосування на нагороду кращого футбольного тренера 2020 року

Наставник "Шахтаря" не був включений навіть в число номінантів.

Напередодні у Київі відбулася урочиста церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2020".

Фото: УАФ Віктор Скрипник

Зокрема, на заході нагорода кращого тренера року була присуджена наставнику "Зорі" Віктору Скрипнику - за головного тренера луганчан проголосували 16 наставників клубів УПЛ і ПФЛ.

За головного тренера "Десни" Олександра Рябоконя віддали свої голоси 12 респондентів, а за Мірчу Луческу, який повернувся до тренерської діяльності в Україні лише 23 липня 2020 року - 9.

Відзначимо, що в список номінантів не увійшов головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру, який вивів донеччан в півфінал Ліги Європи і завоював золоті медалі УПЛ.

Каштру отримав тільки 4 голоси.

Тренера "Колоса" Руслана Костишина підтримали 3 людини, а Юрія Максимова ("Ворскла") вибрали 2 респондента.