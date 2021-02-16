Фото: ФК "Гент" Роман Яремчук

У матчі 27-го туру бельгійської Ліги Жупіле клуб українця Романа Яремчука "Гент" приймав аутсайдера - "Мускрон" - і здобув перемогу - 4:0.

Розгром "прикордонників" розпочав Яремчук, який на 28-й хвилині відкрив рахунок.

Хисткий рахунок протримався до 70-ї хвилини, коли українець зробив елегантну гольову передачу на Таріка Тіссаудалі.

Роман і завершив розгром, коли на 85-й хвилині спершу оформив дубль.

А на 90+1 - і хеттрик.

У поточному сезоні футболіст провів за "Гент" 29 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів і віддав 5 результативних передач. Його контракт з бельгійським клубом чинний до 2023 року.