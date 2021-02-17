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Рамос - найрезультативніший захисник XXI століття, екскапітан "Шахтаря" - на 6-му місці

Даріо Срна - в топ-10.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики склала рейтинг найбільш забивних захисників XXI століття.

Серхіо Рамос
Фото: iffhs.de
Серхіо Рамос

Очолив рейтинг чинний капітан "Реала" Серхіо Рамос, на його рахунку - 126 м'ячів, з яких 103 забито за клуб і 23 за збірну.

Також у топ-5 увійшли Маркус Туліо Танака (Японія, 104 голи), Абдерахман Хашуд (Алжир, 88 голів), Кейлор Сото (Коста-Рика, 86 голів), Маркус Юргенсон (Естонія, 85 голів).

На 6-му місці розташувався колишній футболіст "Шахтаря", а нині директор з футболу донецького клубу, переможець Кубка УЄФА сезону-2008/09 Даріо Срна.

Фото: shakhtar.com
 На рахунку хорвата - 79 голів, з яких 22 припадають на ігри збірної.

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