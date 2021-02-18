Фото: EPA/UPG Новак Джокович

У Мельбурні на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу пройшов перший півфінальний поєдинок в чоловічому одиночному розряді.

Лідер світового рейтингу Новак Джокович без проблем в трьох сетах обіграв дебютанта турніру "Великого шолома", росіянина Аслана Карацева (№113 АТР) - 6:3, 6:4, 6:2.

Зустріч тривала 1 годину 55 хвилин.

Джокович в дев'ятий раз грав у півфіналі AO і кожен раз перемагав. Більш того, він раніше не програв жодного фіналу на австралійському "Мейджорі".

Для серба це буде 28-й фінал турнірів Grand Slam, і за цим показником він зрівнявся з іспанцем Рафаелем Надалем.

Більше тільки у швейцарця Роджера Федерера - 31.

Defeating 🇷🇺 Aslan Karatsev at @AustralianOpen 🇷🇸 Novak #Djokovic collects his 28th finals in Slams. Tied 🇪🇸 Rafael Nadal#AusOpen pic.twitter.com/CX4Mxx3bOI — TennisMyLife (@TennisMyLife68) February 18, 2021

Що стосується перемог, то у Джоковича їх поки 17, у Федерера і Надаля - по 20.

Суперник Новака по фіналу визначиться в матчі другого росіянина Данила Медведєва і грека Стефаноса Ціціпаса.

Highlights зустрічи Джокович - Карацев.