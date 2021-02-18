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Джокович став першим фіналістом Australian Open і cравнялся з Надалем за кількістю фіналів на турнірах Grand Slam

У півфіналі серб обіграв Аслана Карацева.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

У Мельбурні на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу пройшов перший півфінальний поєдинок в чоловічому одиночному розряді.

Лідер світового рейтингу Новак Джокович без проблем в трьох сетах обіграв дебютанта турніру "Великого шолома", росіянина Аслана Карацева (№113 АТР) - 6:3, 6:4, 6:2.

Зустріч тривала 1 годину 55 хвилин.

Джокович в дев'ятий раз грав у півфіналі AO і кожен раз перемагав. Більш того, він раніше не програв жодного фіналу на австралійському "Мейджорі".

Для серба це буде 28-й фінал турнірів Grand Slam, і за цим показником він зрівнявся з іспанцем Рафаелем Надалем.

Більше тільки у швейцарця Роджера Федерера - 31.

Що стосується перемог, то у Джоковича їх поки 17, у Федерера і Надаля - по 20.

Суперник Новака по фіналу визначиться в матчі другого росіянина Данила Медведєва і грека Стефаноса Ціціпаса.

Highlights зустрічи Джокович - Карацев.

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