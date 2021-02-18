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Слідом за Шабановим ще один гравець "Динамо" прибув в "Легію" для проходження медогляду

Українська діаспора в стані чемпіона Польщі може збільшитися вдвічі.

Назарій Русин
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Назарій Русин

Слідом за захисником "Динамо" Артемом Шабановим, що підписав до кінця сезону орендну угоду з "Легією", ще один динамівець Назарій Русин прибув у розпорядження варшавського клубу для проходження медогляду, повідомляє Твіттер "Легії".

Сам український нападник вже привітав уболівальників "Легії" в клубному Твіттері фразою "Добрий вечір, Варшава!".

Очікується, що 22-річний нападник підпише орендну угоду до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Русин провів лише 19 хвилин в матчах за киян.

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