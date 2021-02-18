Слідом за Шабановим ще один гравець "Динамо" прибув в "Легію" для проходження медогляду

Українська діаспора в стані чемпіона Польщі може збільшитися вдвічі.

Фото: fcdynamo.kiev.ua Назарій Русин

Слідом за захисником "Динамо" Артемом Шабановим, що підписав до кінця сезону орендну угоду з "Легією", ще один динамівець Назарій Русин прибув у розпорядження варшавського клубу для проходження медогляду, повідомляє Твіттер "Легії".

Сам український нападник вже привітав уболівальників "Легії" в клубному Твіттері фразою "Добрий вечір, Варшава!".

👋 Nazarij Rusyn jest już w Warszawie i po odbyciu testów medycznych może podpisać kontrakt z Legią. #DzieńTransferowy



Więcej ➡️ https://t.co/IoBOcBJZdf pic.twitter.com/0wIb9vVuCT — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) February 17, 2021

Очікується, що 22-річний нападник підпише орендну угоду до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Русин провів лише 19 хвилин в матчах за киян.