Подорожі за кордон у 2021 році, що важливо знати
Подорожі за кордон у 2021 році, що важливо знати
У Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму
У Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Історик Андрій Портнов: «Історики не дуже надаються на роль пророків»
Історик Андрій Портнов: «Історики не дуже надаються на роль пророків»
НКРЕКП наклала максимальні штрафи на три компанії ДТЕК
НКРЕКП наклала максимальні штрафи на три компанії ДТЕК
У Чернівцях батько звинуватив дитсадок у булінгу доньки через не здані на подарунок до 8 березня гроші (оновлено)
У Чернівцях батько звинуватив дитсадок у булінгу доньки через не здані на подарунок до 8 березня гроші (оновлено)
Кабмін підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови НСЗУ
Кабмін підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови НСЗУ
У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського
У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
ГоловнаСпорт

"Барселона" хоче переконати Мессі залишитися, запропонувавши контракт Агуеро

Сильний психологічний хід від керівництва "блаугранас".

"Барселона" хоче переконати Мессі залишитися, запропонувавши контракт Агуеро
Серхіо Агуеро і Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

"Барселона" зробила офіційну пропозицію про трансфер Серхіо Агуеро, повідомляє TyC Sports.

Новоспечений президент каталонського клубу Жоан Лапорта сподівається зміцнити склад співвітчизником і одним з близьких друзів капітана Ліонеля Мессі, щоб переконати аргентинця залишитися в команді.

Агуеро перейшов у "Манчестер Сіті" влітку 2011 року з мадридського "Атлетіко". Сума трансферу склала €40 млн. Його контракт із "містянами" добігає 30 червня.

Тим часом головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола заявив, що обговорить з Агуеро новий контракт тільки після закінчення сезону.

"Подивимося, що буде в кінці сезону. Не можна забувати, що Серхіо багато пропустив через травму. Йому потрібен час на полі, щоб набрати кондиції, але я не впевнений, що ми зараз у тому становищі, щоб просто давати комусь пограти. Ми в кінці сезону обговоримо ситуацію з його контрактом", - цитує Goal Гвардіолу.

У сезоні-2020/21 Агуеро провів 11 матчів за "МанСіті", на його рахунку - два голи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також