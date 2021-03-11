"Барселона" хоче переконати Мессі залишитися, запропонувавши контракт Агуеро

"Барселона" зробила офіційну пропозицію про трансфер Серхіо Агуеро, повідомляє TyC Sports.

Новоспечений президент каталонського клубу Жоан Лапорта сподівається зміцнити склад співвітчизником і одним з близьких друзів капітана Ліонеля Мессі, щоб переконати аргентинця залишитися в команді.

Агуеро перейшов у "Манчестер Сіті" влітку 2011 року з мадридського "Атлетіко". Сума трансферу склала €40 млн. Його контракт із "містянами" добігає 30 червня.

Тим часом головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола заявив, що обговорить з Агуеро новий контракт тільки після закінчення сезону.

"Подивимося, що буде в кінці сезону. Не можна забувати, що Серхіо багато пропустив через травму. Йому потрібен час на полі, щоб набрати кондиції, але я не впевнений, що ми зараз у тому становищі, щоб просто давати комусь пограти. Ми в кінці сезону обговоримо ситуацію з його контрактом", - цитує Goal Гвардіолу.

У сезоні-2020/21 Агуеро провів 11 матчів за "МанСіті", на його рахунку - два голи.