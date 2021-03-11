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Найстаріший гравець почав свій 36-й сезон у професійному футболі

Кадзуесі Міура почав кар'єру 1986 року в бразильському "Сантосі".

Найстаріший гравець почав свій 36-й сезон у професійному футболі
Кадзуесі Міура
Фото: AFLO / Global Look Press

Нападник ФК "Йокогама" Кадзуесі Міура вийшов на заміну в кінцівці матчу 3-го туру японської Джей-ліги проти "Урави" (0:2). Для 54-річного форварда на прізвисько "Король Кадзу" це перша гра в нинішньому чемпіонаті Японії. Таким чином, стартував його 36-й сезон у професійному футболі.

Міура почав кар'єру 1986 року в бразильському "Сантосі". Згодом були кілька клубів з Бразилії і Японії, а також італійська "Дженоа", хорватська "Кроація" і австралійський "Сідней". 

У збірній Японії "Вічний самурай" відіграв 89 матчів і забив 55 голів з 1990 по 2000 рік.

Міура - найстаріший діючий гравець.

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