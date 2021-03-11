Іммобіле вручили "Золоту бутсу"

31-річний італієць забив 36 голів в сезоні Серії А, що завершився. Це найкращий показник серед футболістів всіх європейських ліг.
La consegna della Scarpa d’oro a @ciroimmobile #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/FwZgiYvC9L— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 10, 2021
Друге місце в цій гонці зайняв форвард "Баварії" Роберт Левандовські. Поляк відстав від Чіро на 2 голи.
Трійку кращих замкнув нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду. На рахунку португальця 31 м'яч.
Іммобіле став першим італійським футболістом і першим представником Серії А з 2007 року, після форварда "Роми" Франческо Тотті, кому вдалося виграти "Золоту бутсу".