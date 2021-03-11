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Іммобіле вручили "Золоту бутсу"

Нагорода знайшла свого героя.

Чіро Іммобіле
Фото: EPA/UPG
Чіро Іммобіле
Форвард "Лаціо" Чіро Іммобіле за підсумками сезону-2019/20 став володарем "Золотої бутси". Однак почесний трофей був вручений йому тільки зараз.
31-річний італієць забив 36 голів в сезоні Серії А, що завершився. Це найкращий показник серед футболістів всіх європейських ліг.

Друге місце в цій гонці зайняв форвард "Баварії" Роберт Левандовські. Поляк відстав від Чіро на 2 голи.

Трійку кращих замкнув нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду. На рахунку португальця 31 м'яч.

Іммобіле став першим італійським футболістом і першим представником Серії А з 2007 року, після форварда "Роми" Франческо Тотті, кому вдалося виграти "Золоту бутсу".

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