Іммобіле вручили "Золоту бутсу"

Фото: EPA/UPG Чіро Іммобіле

Форвард "Лаціо" Чіро Іммобіле за підсумками сезону-2019/20 став володарем "Золотої бутси". Однак почесний трофей був вручений йому тільки зараз.31-річний італієць забив 36 голів в сезоні Серії А, що завершився. Це найкращий показник серед футболістів всіх європейських ліг.

Друге місце в цій гонці зайняв форвард "Баварії" Роберт Левандовські. Поляк відстав від Чіро на 2 голи.

Трійку кращих замкнув нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду. На рахунку португальця 31 м'яч.

Іммобіле став першим італійським футболістом і першим представником Серії А з 2007 року, після форварда "Роми" Франческо Тотті, кому вдалося виграти "Золоту бутсу".