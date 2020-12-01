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Українська асоціація футболу офіційно підтвердила наміри подати до суду на УЄФА

УАФ не згодна з рішенням присудити Україні технічну поразку в матчі Ліги націй.

Українська асоціація футболу офіційно підтвердила наміри подати до суду на УЄФА
Фото: Николай Бочко

Українська асоціація футболу (УАФ) у Twitter підтвердила, що отримала від УЄФА мотиваційну частину рішення про присудження збірній України технічної поразки в матчі проти Швейцарії.

"До Української асоціації футболу надійшов повний текст рішення Апеляційного комітету УЄФА з мотивувальною частиною рішення щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада.

Юристи УАФ ретельно аналізують отриманий документ і готують оскарження до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

Після ознайомлення з повним текстом документа наші міжнародні юридичні колеги вбачають ґрунтовні підстави для перегляду справи в CAS.

Тому з оптимізмом очікуємо початку розгляду справи в Лозанні. Підтримуємо й віримо в нашу збірну!" - йдеться в комюніке.

Після такого рішення УЄФА збірна України залишила елітний дивізіон Ліги націй, посівши останнє місце у своїй групі.

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