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Гамільтон здав позитивний тест на коронавірус і пропустить Гран-прі Сахіра

Сезон для британця може бути закінчений

Льюїс Гамільтон
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гамільтон
У найближчу п'ятницю стартує передостанній етап чемпіонату світу Формули-1 поточного сезону - Гран-прі Сахіра.

Однак у Бахрейні пелотон не дорахується 7-разового і чинного чемпіона світу Льюїса Гамільтона, який здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє Twitter Формули-1.

Нагадаємо, два дні тому британський гонщик "Мерседеса" виграв на цьомуж автодромі "Сахір" Гран-прі Бахрейну.

Хто замінить Гамільтона в гонці "Мерседес" ще не повідомив.

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