Гамільтон здав позитивний тест на коронавірус і пропустить Гран-прі Сахіра

Сезон для британця може бути закінчений

Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон

У найближчу п'ятницю стартує передостанній етап чемпіонату світу Формули-1 поточного сезону - Гран-прі Сахіра.

Однак у Бахрейні пелотон не дорахується 7-разового і чинного чемпіона світу Льюїса Гамільтона, який здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє Twitter Формули-1.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

Нагадаємо, два дні тому британський гонщик "Мерседеса" виграв на цьомуж автодромі "Сахір" Гран-прі Бахрейну.

Хто замінить Гамільтона в гонці "Мерседес" ще не повідомив.