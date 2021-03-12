Автора гола у ворота "Шахтаря" номіновано на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Напередодні відбулися перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.
Українські представники в цьому турнірі виступили невдало. Зокрема, у Римі донецький "Шахтар" програв "Ромі", команді свого екснаставника Паулу Фонсеки - 0:3.
Розпочав розгром "гірників" на 23-й хвилині півзахисник Лоренцо Пеллегріні.
За підсумками поєдинків УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня. У список потрапив і Лоренцо.
Також у списку є капітан "Тоттенгема" Гаррі Кейн, який оформив дубль у матчі проти "Динамо" Загреб (2:0), хавбек "Аякса" Душан Тадич, який забив у ворота "Янг Бойз" (3:0), і 35-річний ветеран "Гранади" Роберто Сольдадо, який відзначився в матчі проти "Мольде" (2:0).
Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.