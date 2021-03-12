СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
Британський штам COVID-19 смертоносніший за попередні на 64%, - дослідження
Британський штам COVID-19 смертоносніший за попередні на 64%, - дослідження
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
ГоловнаСпорт

Автора гола у ворота "Шахтаря" номіновано на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Лоренцо Пеллегріні відкрив рахунок у матчі на "Стадіо Олімпіко".

Автора гола у ворота "Шахтаря" номіновано на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи
Лоренцо Пеллегріні
Фото: EPA/UPG

Напередодні відбулися перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

Українські представники в цьому турнірі виступили невдало. Зокрема, у Римі донецький "Шахтар" програв "Ромі", команді свого екснаставника Паулу Фонсеки - 0:3.

Розпочав розгром "гірників" на 23-й хвилині півзахисник Лоренцо Пеллегріні.

За підсумками поєдинків УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня. У список потрапив і Лоренцо.

Також у списку є капітан "Тоттенгема" Гаррі Кейн, який оформив дубль у матчі проти "Динамо" Загреб (2:0), хавбек "Аякса" Душан Тадич, який забив у ворота "Янг Бойз" (3:0), і 35-річний ветеран "Гранади" Роберто Сольдадо, який відзначився в матчі проти "Мольде" (2:0).

Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також