Автора гола у ворота "Шахтаря" номіновано на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Лоренцо Пеллегріні відкрив рахунок у матчі на "Стадіо Олімпіко".

Напередодні відбулися перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

Українські представники в цьому турнірі виступили невдало. Зокрема, у Римі донецький "Шахтар" програв "Ромі", команді свого екснаставника Паулу Фонсеки - 0:3.

Розпочав розгром "гірників" на 23-й хвилині півзахисник Лоренцо Пеллегріні.

За підсумками поєдинків УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня. У список потрапив і Лоренцо.

Також у списку є капітан "Тоттенгема" Гаррі Кейн, який оформив дубль у матчі проти "Динамо" Загреб (2:0), хавбек "Аякса" Душан Тадич, який забив у ворота "Янг Бойз" (3:0), і 35-річний ветеран "Гранади" Роберто Сольдадо, який відзначився в матчі проти "Мольде" (2:0).

Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.