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Тенісист установив унікальне досягнення в історії ATP-туру, пройшовши до півфіналу, не зігравши жодного матчу

Андрію Рубльову в Катарі щастить.

Тенісист установив унікальне досягнення в історії ATP-туру, пройшовши до півфіналу, не зігравши жодного матчу
Андрій Рубльов
Фото: EPA/UPG

Російський тенісист Андрій Рубльов (№8 АТР) вийшов у півфінал турніру в Досі з призовим фондом $890 920.

Росіянин пройшов третє коло після того, як угорець Мартон Фучович знявся через травму спини. Зазначимо, у другому колі суперник Рубльова француз Рішар Гаске також знявся з турніру через травму ноги.

Додамо, що росіянин пропускав перше коло через високий номер посіву.

Таким чином, Рубльов став першим в історії АТР-туру, хто пройшов без боротьби три раунди поспіль.

За право зіграти у фіналі Рубльов посперечається з переможцем матчу Домінік Тім (Швейцарія) і Роберто Баутіста-Агут (Іспанія).

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