Фото: EPA/UPG Вілфрід Заха

Вінгер "Крістал Пелас" Вілфрід Заха став першим гравцем Англійської Прем'єр-ліги, який відмовився стати на коліно перед грою.

Знакова для руху Black Lives Matter в АПЛ подія відбулася в рамках 29-го туру, коли "орли" на "Селхерст Парк" приймали аутсайдера "Вест Бромвіч" (1:0).

"Моє рішення не ставати на коліно перед початком гри публічно відоме вже пару тижнів. Тут немає правильного чи неправильного рішення, але особисто я відчуваю, що опускання на коліно стало частиною передматчевої рутини, і зараз немає значення, стаємо ми на коліно чи стоїмо - деякі з нас усе одно зазнають кривд", - цитує 28-річного англійця івуарійського походження ESPN.

Wilfried Zaha becomes first Premier League player to NOT take a knee.



"It’s becoming something that we just do now and that’s not enough for me." pic.twitter.com/KnYtWwUOCD — ESPN FC (@ESPNFC) March 13, 2021

Додамо, що традиція опускатися на коліно з'явилася в англійському футболі після масових демонстрацій по всьому світу під гаслом Black Lives Matter. Пізніше Прем'єр-ліга замінила емблему BLM на слоган No Room For Racism.