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Джима потрапила в топ-5 спринту Кубка світу з біатлону

У Чехії пройшла друга гонка етапу.

Джима потрапила в топ-5 спринту Кубка світу з біатлону
Юлія Джима
Фото: Украинский биатлон

У чеському Нове-Мєсто-на-Мораві (Нове місто в Моравії) спринтерською гонкою на 7,5 кілометрів з двома вогневими рубежами закрилася програма другого дня дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Якнайшвидшою була лідер загального заліку Тіріль Екгофф.

Норвежка навіть з одним промахом зуміла випередити німкеню Деніз Геррманн і італійку Доротею Вірер, які не схибили на вогневих рубежах.

Знову з відмінного боку проявила себе Юлія Джима. Як і тиждень тому в тому ж Нове-Мєсто на 8-му етапі КМ у тому ж спринті 30-річна олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті була точна на стрільбищі, що дозволило їй зайняти 5-е місце і потрапити в квіткову церемонію.

Інші українські біатлоністки виступили непереконливо.

Результати гонки:

  1. Тіріль Екгофф (0+1) 18:11,4
  2. Деніз Геррманн (0+0) +6,1
  3. Доротея Вірер (0+0) +10,5

...

  • 5. Юлія Джима (0+0) +30,5
  • 26. Дар'я Блашко (1+0) +1:20,5
  • 27. Анастасія Меркушина (0+0) +1:22,5
  • 62. Валя Семеренко (1+1) +2:01,6
  • 88. Олена Підгрушна (1+3) +2:48,9
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