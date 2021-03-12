Джима потрапила в топ-5 спринту Кубка світу з біатлону

У чеському Нове-Мєсто-на-Мораві (Нове місто в Моравії) спринтерською гонкою на 7,5 кілометрів з двома вогневими рубежами закрилася програма другого дня дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону.
Якнайшвидшою була лідер загального заліку Тіріль Екгофф.
Норвежка навіть з одним промахом зуміла випередити німкеню Деніз Геррманн і італійку Доротею Вірер, які не схибили на вогневих рубежах.
Знову з відмінного боку проявила себе Юлія Джима. Як і тиждень тому в тому ж Нове-Мєсто на 8-му етапі КМ у тому ж спринті 30-річна олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті була точна на стрільбищі, що дозволило їй зайняти 5-е місце і потрапити в квіткову церемонію.
Інші українські біатлоністки виступили непереконливо.
Результати гонки:
- Тіріль Екгофф (0+1) 18:11,4
- Деніз Геррманн (0+0) +6,1
- Доротея Вірер (0+0) +10,5
...
- 5. Юлія Джима (0+0) +30,5
- 26. Дар'я Блашко (1+0) +1:20,5
- 27. Анастасія Меркушина (0+0) +1:22,5
- 62. Валя Семеренко (1+1) +2:01,6
- 88. Олена Підгрушна (1+3) +2:48,9