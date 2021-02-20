Є перша медаль України на чемпіонаті світу з біатлону

Програму передостаннього дня чемпіонату світу з біатлону в словенській Поклюці відкривала жіноча класична естафета 4х6 км.
Квартет збірної України представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко і Олена Підгрушна. І нарешті на ЧС-2021 нашою командою була завойована перша медаль.
Менш напівсекунди не вистачило на фініші капітану нашої жіночої збірної Підгрушної, щоб завоювати срібну медаль, яка в підсумку дісталася німецьким біатлоністкам.
А чемпіонками стала збірна Норвегії.
Додамо, що наша команда третій рік поспіль увозить з ЧС "бронзу" жіночої естафети.
Результати гонки:
- Норвегія (0+11) 1:10:39,0
- Німеччина (0+5) +8,8
- УКРАЇНА (0+7) +9,2
- Білорусь (0+8) +28,8
- Швеція (0+9) +47,9
- Польща (0+6) +52,1