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Є перша медаль України на чемпіонаті світу з біатлону

Лише миті не вистачило Україні до срібла.

Є перша медаль України на чемпіонаті світу з біатлону
Фото: EPA/UPG

Програму передостаннього дня чемпіонату світу з біатлону в словенській Поклюці відкривала жіноча класична естафета 4х6 км.

Квартет збірної України представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко і Олена Підгрушна. І нарешті на ЧС-2021 нашою командою була завойована перша медаль.

Менш напівсекунди не вистачило на фініші капітану нашої жіночої збірної Підгрушної, щоб завоювати срібну медаль, яка в підсумку дісталася німецьким біатлоністкам.

А чемпіонками стала збірна Норвегії.

Додамо, що наша команда третій рік поспіль увозить з ЧС "бронзу" жіночої естафети.

Результати гонки:

  1. Норвегія (0+11) 1:10:39,0
  2. Німеччина (0+5) +8,8
  3. УКРАЇНА (0+7) +9,2
  4. Білорусь (0+8) +28,8
  5. Швеція (0+9) +47,9
  6. Польща (0+6) +52,1
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