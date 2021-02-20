Є перша медаль України на чемпіонаті світу з біатлону

Лише миті не вистачило Україні до срібла.

Програму передостаннього дня чемпіонату світу з біатлону в словенській Поклюці відкривала жіноча класична естафета 4х6 км.

Квартет збірної України представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко і Олена Підгрушна. І нарешті на ЧС-2021 нашою командою була завойована перша медаль.

Менш напівсекунди не вистачило на фініші капітану нашої жіночої збірної Підгрушної, щоб завоювати срібну медаль, яка в підсумку дісталася німецьким біатлоністкам.

А чемпіонками стала збірна Норвегії.

Додамо, що наша команда третій рік поспіль увозить з ЧС "бронзу" жіночої естафети.

Результати гонки: