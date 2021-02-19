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На Буффона наклали штраф за богохульство в матчі з "Пармою"

Джанлуїджі позбувся 5 тисяч євро.

Фото: figc.it/it

Голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон визнаний винним в прояві богохульства під час матчу Серії А.

"Дисциплінарний комітет оштрафував Джанлуїджі Буффона на 5 тисяч євро, частково прийнявши клопотання федерального прокурора, який вимагав дискваліфікації на один матч. Воротар "Ювентуса" був притягнутий до відповідальності за проголошення фрази, що містить блюзнірський вираз", - повідомляє пресслужба Італійської федерації футболу.

Відзначимо, що Дисциплінарний комітет Федерації футболу Італії дуже ретельно вивчав цей інцидент, адже справу стосовно футболіста за підозрою в богохульнім висловлюванні було заведено по результату матчу 13-го туру з "Пармою" (4:0), який був зіграний ще 19 грудня минулого року .

Відео цього епізоду не потрапило в трансляцію, але було розміщено в соціальних мережах. При цьому Буффона виправдали у справі за богохульства в матчі з "Інтером". 

Відзначимо, богохульство вважається одним з найбільш серйозних лайок в італійській мові.

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