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Темношкірий лідер клубу Англійської Прем'єр-ліги відмовився вставати на коліно і підтримувати Black Lives Matter

Вільфрід Заха виступив проти цієї акції.

Вільфрід Заха сперечається з гравцем &quot;Вулвергемптона&quot; Конором Коуді
Фото: EPA/UPG
Вільфрід Заха сперечається з гравцем "Вулвергемптона" Конором Коуді

Темношкірий форвард "Кристал Пелас" Вільфрід Заха оголосив про відмову вставати на коліно і підтримувати рух Black Lives Matter ("Життя темношкірих важливі").

"Я вже говорив, що вважаю колінопреклоніння дурним. У дитинстві батьки пояснювали мені, що я повинен пишатися своїм кольором шкіри незалежно від чого-небудь. Я вважаю, що ми повинні стояти", - цитує лідера клубу з Південного Лондона Goal.

"Зараз колінопреклоніння просто стало тим, що ми робимо перед матчами, а цього недостатньо. Я не збираюся ставати на коліно і носити одяг з написом Black Lives Matter на спині, тому що це немов мішень", - заявив Заха.

При цьому 28-річний футболіст пояснив, чому вважає акцію з колінопреклонінням і рух BLM неправильним.

"Ми ізолюємо себе. Ми намагаємося сказати, що ми рівні, але ізолюємо себе всіма цими речами які все одно не працюють. Я вважаю, що ми повинні стояти на повний зріст, і я не збираюся говорити про расизм та інші речі заради галочки. Поки не буде ніяких дій, навіть не кажіть мені про це", - додав Заха.

Раніше Заха в інтерв'ю Evening Standart розкритикував рух Black Lives Matter і ініціативу вставати на одне коліно перед початком кожного матчу.

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