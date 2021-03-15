У хорватському місті Петриня відбувся товариський матч між ветеранами збірних Хорватії та Словенії (1:2).
Кошти від нього підуть на допомогу постраждалим від землетрусу, який стався в місті в грудні 2020 року.
На поле в складі хорватської команди вийшов і директор з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срна.
Його партнерами по команді були Даріо Шимич і Звонимир Бобан, які вигравали Лігу чемпіонів з "Міланом", Ігор Біщан - з "Ліверпулем", Давор Шукер - з "Реалом".
За збірну ветеранів Словенії грали, зокрема, колишній голкіпер "Шахтаря" Стіпе Плетікоса, Івиця Олич і Альоша Асанович. Посилив команду і президент УЄФА Александер Чеферін.