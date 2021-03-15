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Легенда "Шахтаря" і президент УЄФА зіграли в благодійному матчі

На полі зустрілися Даріо Срна і Александер Чеферін.

Легенда "Шахтаря" і президент УЄФА зіграли в благодійному матчі
Даріо Срна
Фото: HNS

У хорватському місті Петриня відбувся товариський матч між ветеранами збірних Хорватії та Словенії (1:2).

Кошти від нього підуть на допомогу постраждалим від землетрусу, який стався в місті в грудні 2020 року.

На поле в складі хорватської команди вийшов і директор з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срна.

Його партнерами по команді були Даріо Шимич і Звонимир Бобан, які вигравали Лігу чемпіонів з "Міланом", Ігор Біщан - з "Ліверпулем", Давор Шукер - з "Реалом".

За збірну ветеранів Словенії грали, зокрема, колишній голкіпер "Шахтаря" Стіпе Плетікоса, Івиця Олич і Альоша Асанович. Посилив команду і президент УЄФА Александер Чеферін.

Фото: HNS
Варто зазначити, що єдиний гол хорвати забили з пенальті (Шукер) після того, як суперники порушили правила на Срні.

Фото: HNS

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