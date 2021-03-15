Фото: EPA/UPG Ерік Ламела

У матчі 29-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Емірейтс" відбулося одне з найпринциповіших дербі - Північного Лондона: "Арсенал" приймав "Тоттенгем".

Матч завершився перемогою господарів (2:1), хоча рахунок відкрили гості. Причому зробив це Ерік Ламела божевільним ударом рабоною.

Не було б щастя, та нещастя допомогло. На 19-й хвилині через травму поле покинув один з лідерів атак "Тоттенгема" Сон Хин Мін і на заміну вийшов Ламела. А через 14 хвилин усі стали свідками диво-гола.

У штрафному майданчику господарів аргентинець отримав не зовсім зручну передачу від Лукаса Моури, проте миттєво підлаштувався і виконав по-більярдному точний постріл у лузу воріт "Арсеналу".

Фото: EPA/UPG

Це, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ.

Додамо, що Ламела також запам'ятався вилученням, коли за 7 хвилин примудрився отримати від рефері дві жовті картки.