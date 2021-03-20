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Організатори Олімпіади в Токіо офіційно підтвердили, що вона пройде без глядачів з-за кордону

Японія поверне гроші за 600 тисяч проданих квитків.

Організатори Олімпіади в Токіо офіційно підтвердили, що вона пройде без глядачів з-за кордону
Фото: EPA/UPG

Літні Олімпійські ігри в Токіо відбудуться без глядачів з-за кордону. Уряд Японії вирішив, що не зможе провести ігри безпечно в умовах пандемії коронавірусу.

Рішення, про яке раніше повідомлялось з посиланням на джерела, тепер офіційне, пише Reuters з посиланням на директора оргкомітету Олімпіади Тосіро Муто.

"Людям, які тим або іншим чином залучені до Олімпіади, може бути дозволено в'їзд до країни, тоді як звичайним глядачам - ні", - сказав Муто на пресконференції в суботу.

Японія пообіцяла повернути гроші за 600 тисяч квитків на Олімпійські ігри та 300 тисяч квитків на Паралімпіаду, але не буде компенсувати вартість заброньованих номерів у готелях.

Олімпійські ігри відбудуться 23 липня - 8 серпня, а Паралімпійські ігри - 24 серпня - 5 вересня.

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