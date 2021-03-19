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CAS залишив чинною технічну поразку України в матчі зі Швейцарією

Україна залишає елітний дивізіон Ліги націй.

CAS залишив чинною технічну поразку України в матчі зі Швейцарією
CAS
Фото: УАФ

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляцію Української асоціації футболу (УАФ) і залишив чинною технічну поразку збірної України в матчі Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся, повідомляють на офіційному сайті CAS.

У своїй постанові суд зазначив, що в матеріалах справи немає конкретних доказів, які підтверджували б, що апелянт (УАФ - LB.ua) не діяв згідно з протоколом або не зміг захистити гравців від зараження коронавірусом.

Водночас стверджується, що Україна стала випадковою жертвою пандемії COVID-19 і ніяк не винна в тому, що влада кантону Люцерн ввела карантин і заборонила проведення матчу.

Матч Швейцарія - Україна мав відбутися 17 листопада в Люцерні, але його скасували через декілька випадків зараження коронавірусом в стані української національної команди.

Україна пропонувала перенести гру на іншу дату, але УЄФА зарахував команді Андрія Шевченка технічну поразку з рахунком 0:3.

Зазначимо, це рішення (технічна поразка) відкинуло Україну на останнє місце у групі і вона на наступний розіграш залишає дивізіон А Ліги націй.

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