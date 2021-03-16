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CAS заборонив Росії використовувати "Катюшу" замість гімну на Олімпійських іграх

Цей музичний твір "підпадає під визначення гімну".

CAS заборонив Росії використовувати "Катюшу" замість гімну на Олімпійських іграх
CAS
Фото: УАФ

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні заборонив Росії використовувати пісню "Катюша" замість гімну на Олімпійських іграх у Токіо влітку 2021 року і в Пекіні в лютому 2022 року. Про це повідомляє Inside the Games.

CAS відхилив запит, поданий комісією спортсменів Олімпійського комітету Росії (ОКР). В організації уточнили, що заборона на гімн стосується будь-яких пісень, пов'язаних з Росією, у тому числі "Катюші".

14 січня голова комісії спортсменів ОКР і олімпійська чемпіонка з фехтування Софія Велика розповіла, що гімн Росії на міжнародних змаганнях протягом найближчих двох років вирішено замінити "Катюшею". Вона заявила, що в Росії всі знають і люблять цю пісню.

Однак рішення про те, який гімн використовувати на Олімпійських іграх, прийматиме Міжнародний олімпійський комітет (МОК), а не Росія.

У документі, опублікованому МОК, сказано, що ОКР запропонує партитуру для виконання на всіх церемоніях.

Потім цю партитуру повинен затвердити Виконком МОК.

Нагадаємо, в грудні 2020 року CAS затвердив дворічну заборону російським спортсменам на виступ під національним прапором на чемпіонатах світу і олімпіадах. Протягом цього терміну Росія також не зможе проводити такі турніри.

Заборона на гімн є частиною санкцій, накладених на Росію Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) за маніпулювання даними в Московській лабораторії.

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