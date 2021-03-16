Фото: vk.com/dynamospb_mhl Тимур Файзутдінов

Перший раунд плей-офф Молодіжної хокейної ліги (МХЛ) затьмарився трагічним епізодом.

У Ярославлі в другому матчі серії між місцевим "Локо" і "Динамо" з Санкт-Петербурга шайба потрапила в голову захиснику гостей Тимуру Файзутдінову. Гравець впав на лід і покинув його тільки на ношах.

Трагічне потрапляння сталося при тривіальному епізоді, коли гравець "Локо" намагався вкинути шайбу в зону, причому сила кидка була помірною.

Три дня за життя 19-річного хокеїста боролися медики в одній з лікарень Ярославля, але 16 березня він помер.

Як з'ясувалося пізніше, шайба потрапила в сонну артерію гравцеві - в разі потрапляння шайби в скроневу частину голови (як в даному випадку) - там проходить її зовнішня частина.

Багато в чому винно екіпірування, яке недостатньо надійно закриває частину голови в районі скроні. Захист цієї частини голови не є обов'язковою для гравців МХЛ старше 18-ти років, точно такі ж правила діють і в НХЛ, тому її носять далеко не всі гравці, вважаючи, що попадання шайби в цю ділянку голови досить мала.