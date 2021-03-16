Гвардіола розкритикував слова Зінченка про перемогу "Манчестера Сіті" в усіх турнірах

Коуч у це не вірить, а значить, не варто про це говорити.

Головному тренеру "Манчестера Сіті" Хосепу Гвардіолі не сподобалися слова захисника Олександра Зінченка про те, що "містяни" здатні виграти в цьому сезоні всі турніри.

Цю заяву українець зробив під час пресконференції, присвяченій майбутньому матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" М.

"Зінченко сказав, що ми можемо виграти всі турніри сезону? Я старший за Алекса. У мене більше досвіду, і я з ним не згоден. Він повинен думати тільки про те, щоб добре зіграти проти "Боруссії" і вийти до чвертьфіналу. Це єдино можливий шлях.

Ще ніхто (в Англії - LB.ua) не закінчував сезон із чотирма трофеями. І я вважаю, що такого ніколи не трапиться", - наводить слова Гвардіоли пресслужба УЄФА.

Нагадаємо, що матч "Манчестер Сіті" - "Боруссія" відбудеться сьогодні. Перший поєдинок завершився виїзною перемогою "містян" із рахунком 2:0.

Зазначимо, що крім участі в ЛЧ, підопічні Гвардіоли ведуть боротьбу в Кубку Англійської ліги, де у фіналі зустрінуться з "Тоттенгемом", і Кубку Англії, де у чвертьфіналі зіграють з "Евертоном".

Крім того, "МанСіті" з величезною перевагою лідирує в Англійській прем'єр-лізі.