Через 5 років Ібрагімович знову отримав виклик у збірну Швеції - Sky Sport Italia

Златан може стати найстаршим футболістом збірної Швеції в історії.

Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович незабаром відновить виступи за збірну Швеції. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 39-річний форвард потрапив у розширений склад національної команди Швеції на березневі відбірні матчі Чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Златан може зіграти в іграх проти Грузії (25 березня) і Косова (28 березня), а також узяти участь у товариському поєдинку проти Естонії (31 березня).

Нагадаємо, що 39-річний форвард виступав у складі збірної Швеції з 2001 по 2016 рік. За цей час провів за "Тре крунур" 116 ігор, у яких забив 62 голи.