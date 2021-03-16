Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
У ЗМІ оприлюднили нові "аудіозаписи Медведчука і Суркова" щодо Донбасу
У ЗМІ оприлюднили нові "аудіозаписи Медведчука і Суркова" щодо Донбасу
Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ (Оновлено)
Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ (Оновлено)
Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 
Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 
Оксана Маркарова: «Україні пощастило із новою адміністрацією у США»
Оксана Маркарова: «Україні пощастило із новою адміністрацією у США»
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
ГоловнаСпорт

Через 5 років Ібрагімович знову отримав виклик у збірну Швеції - Sky Sport Italia

Златан може стати найстаршим футболістом збірної Швеції в історії.

Через 5 років Ібрагімович знову отримав виклик у збірну Швеції - Sky Sport Italia
Златан Ібрагімович
Фото: www.ibrahimovic8.com

Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович незабаром відновить виступи за збірну Швеції. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 39-річний форвард потрапив у розширений склад національної команди Швеції на березневі відбірні матчі Чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Златан може зіграти в іграх проти Грузії (25 березня) і Косова (28 березня), а також узяти участь у товариському поєдинку проти Естонії (31 березня).

Нагадаємо, що 39-річний форвард виступав у складі збірної Швеції з 2001 по 2016 рік. За цей час провів за "Тре крунур" 116 ігор, у яких забив 62 голи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також