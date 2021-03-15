Гравець ПСЖ посеред матчу покинув поле, дізнавшись, що його сім'я стала жертвою пограбування

"Парі Сен-Жермен" провів поєдинок проти "Нанта" в Парижі.

У рамках підсумкового матчу 29-го туру французької Ліги 1 "Парі Сен-Жермен" на своєму полі несподівано поступився "Нанту" (1:2), який розташовувався в зоні вильоту.

Поки проходила зустріч на "Парк-де-Пренс", футболісти ПСЖ Анхель Ді Марія і капітан Маркіньос стали жертвами пограбування, повідомляє ESPN.

Саме з цим пов'язана заміна Ді Марії на 57-й хвилині - спортивний директор парижан Леонардо передав цю інформацію головному тренеру Маурісіо Почеттіно, який негайно замінив 33-річного аргентинця, і той відразу вирушив додому, щоб побути із сім'єю.

Як пізніше стало відомо, грабіжники увірвалися в будинок Ді Марії та дім батьків Маркіньоса, коли сім'ї футболістів перебували вдома і були взяті в заручники. Самі пограбування описано як жорстокі.

Додамо, що Маркіньос відіграв увесь матч. А обидві свої голи гості забили після заміни Ді Марії.

Зазначають, що поліція почала розслідування, а клуб запропонував повну підтримку гравцям і їхнім родинам.

Нагадаємо, за останні 18 місяців від грабіжників постраждали ще кілька гравців ПСЖ: Серхіо Ріко, Тьяго Сілва, Ерік Максім Шупо-Мотінг та інші.

Слід зазначити, Ді Марія пережив схожий неприємний досвід у 2015 році, коли грав за "Манчестер Юнайтед" - тоді він і його родина стали жертвами спроби пограбування.

Додамо, що кілька днів тому Ді Марія продовжив контракт із ПСЖ до 30 червня 2022 року.