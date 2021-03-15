Переможець "Мінської лижні-2021" був відомий ще до старту.

Напередодні в Білорусі відбулося спортивне свято "Мінська лижня-2021", у якому взяв участь і Олександр Лукашенко.

Команда Лукашенка перемогла в біатлонній естафеті 4х2 кілометри - її головний суперник кілька разів нібито випадково впав перед фінішем.

У гонці взяли участь команди Адміністрації президента, апарату Радміну, Управління справами президента, Нацзборів, облвиконкомів і інших держструктур.

"Перемагати завжди важко, тим більше, коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей. Але людям добре. Така моя доля. Моє завдання - робити людям добре", - заявив Лукашенко після фінішу.