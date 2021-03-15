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WADA завершило розслідування з приводу лівреї боліда команди Формули-1 в кольорах російського прапора

Агентство не застосовуватиме жодних заходів.

WADA завершило розслідування з приводу лівреї боліда команди Формули-1 в кольорах російського прапора
"Хаас"
Фото: formula1.com

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) завершило розслідування з приводу лівреї боліда "Хаас" на новий сезон Формули-1, повідомляє Formula1News.co.uk з посиланням на власні джерела.

За даними видання, WADA не застосовуватиме жодних заходів щодо команди.

WADA зацікавилося лівреєю американської команди після того, як "Хаас" пофарбував болід у кольори російського прапора, оскільки титульним спонсором команди стала російська компанія "Уралкалій", а пілотом буде 22-річний росіянин Микита Мазепин, батько котрого Дмитро Мазепин є основним власником і головою ради директорів Об'єднаної хімічної компанії "Уралхім".

З огляду на усунення Росії від міжнародних змагань на два роки через допінгові порушення виникли сумніви в легальності такої розмальовки. Зокрема, Мазепин через відсторонення буде змушений виступати як нейтральний спортсмен.

Зважаючи на рішення WADA, "Хаас" зможе використовувати ліврею в новому сезоні.

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