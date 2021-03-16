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Напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи головного тренера "Динамо" (Загреб) засудили до п'яти років позбавлення волі

Зорана Мамича не буде післязавтра на тренерському містку в матчі проти "Тоттенгема".

Напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи головного тренера "Динамо" (Загреб) засудили до п'яти років позбавлення волі
Зорану Мамічу є від чого почухати голову
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Хорватії засудив головного тренера загребського "Динамо" Зорана Мамича до 4 років і 8 місяців позбавлення волі, повідомляє Reuters.

49-річний хорватський фахівець отримав такий вирок за "фінансові розкрадання і ухилення від сплати податків".

Зокрема, Зорана, його брата Здравка і кількох інших осіб визнали винними в шахрайстві та відмиванні понад 18,26 млн доларів на трансферах "Динамо".

Після винесення вироку Мамич одразу подав у відставку.

Уже післязавтра "Динамо" спробує в повторному домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Тоттенгема" ліквідувати гандикап у два м'ячі, отриманий у першому матчі в Лондоні (0:2).

Загребською командою керуватиме 48-річний Дамир Кржнар.

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