Агент Зінченка допускає перехід українця в "Наполі"

Агент захисника "Манчестера Сіті" Олександра Зінченка Алан Прудніков не виключає, що його клієнт стане розмінною монетою в угоді щодо переходу Каліду Кулібалі з "Наполі" у стан "городян", повідомляє fapl.ru.

Незважаючи на складні переговори про 29-річного сенегальця, головний тренер МС Хосеп Гвардіола все ж сподівається його підписати до закриття літнього трансферного вікна.

Нещодавно з'явилися чутки, що в межах угоди "Наполі" може отримати Зінченка, який після карантину виходив у старті "МанСіті" лише в трьох із 14 матчів.

Такий сценарій допускає і Прудников.

"Чи ввійде Зінченко в угоду щодо Кулібалі? Він на радарі в "Неаполя", три роки тому в нас були зустрічі", - заявив агент українця.

"Але в цьому випадку нам потрібно запитати в агента Кулібалі, якого ми безмірно поважаємо, як і менеджмент "Манчестер Сіті".

Що буде, якщо "Сіті" подзвонить мені, щоб використати Зінченка в переговорах? Якщо буде так, ми вислухаємо пропозицію "Наполі" – і там побачимо", - цитує агента видання.