Міхаель Шумахер посів лише друге місце в рейтингу кращих пілотів "Феррарі" всіх часів

Портал Give me Sport напередодні ювілейного, 1000-го гран-прі для команди "Феррарі", а також після новини про підписання Себастьяном Феттелем контракту з "Астон Мартін" склав рейтинг 10 кращих пілотів, які виступали за "Скудерію".
Очолив престижний рейтинг італійський автогонщик, чемпіон Формули-1 1952 і 1953 років Альберто Аскарі, який є другим (після Ніно Фаріни) і донині останнім італійцем, який зумів завоювати цей титул.
Додамо, що Аскарі брав участь лише у 33 гонках, але встиг встановити безліч рекордів, деякі з них не побиті досі.
Слідом за італійцем розташувалася ще одна легенда Формули-1 - її семиразовий чемпіон Міхаель Шумахер.
Замкнув своєрідний п'єдестал Нікі Лауда.
Тим часом Феттель не потрапив у топ-10 - чотириразовий чемпіон Формули-1 з Німеччини зайняв 11 місце.
Топ-10 кращих пілотів "Феррарі" за версією Give me Sport:
- Альберто Аскарі
- Міхаель Шумахер
- Нікі Лауда
- Хуан-Мануель Фанхіо
- Жиль Вільньов
- Джон Сертіс
- Ален Прост
- Фернандо Алонсо
- Хосе-Фройлан Гонсалес
- Жакі Ікс