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Міхаель Шумахер посів лише друге місце в рейтингу кращих пілотів "Феррарі" всіх часів

Легендарна італійська команда не могла визнати найкращим неіталійця.

Портал Give me Sport напередодні ювілейного, 1000-го гран-прі для команди "Феррарі", а також після новини про підписання Себастьяном Феттелем контракту з "Астон Мартін" склав рейтинг 10 кращих пілотів, які виступали за "Скудерію".

Очолив престижний рейтинг італійський автогонщик, чемпіон Формули-1 1952 і 1953 років Альберто Аскарі, який є другим (після Ніно Фаріни) і донині останнім італійцем, який зумів завоювати цей титул.

Альберто Аскарі
Фото: Hemmings Motor News
Альберто Аскарі

Додамо, що Аскарі брав участь лише у 33 гонках, але встиг встановити безліч рекордів, деякі з них не побиті досі.

Слідом за італійцем розташувалася ще одна легенда Формули-1 - її семиразовий чемпіон Міхаель Шумахер.

Замкнув своєрідний п'єдестал Нікі Лауда.

Тим часом Феттель не потрапив у топ-10 - чотириразовий чемпіон Формули-1 з Німеччини зайняв 11 місце.

Топ-10 кращих пілотів "Феррарі" за версією Give me Sport:

  1. Альберто Аскарі
  2. Міхаель Шумахер
  3. Нікі Лауда
  4. Хуан-Мануель Фанхіо
  5. Жиль Вільньов
  6. Джон Сертіс
  7. Ален Прост
  8. Фернандо Алонсо
  9. Хосе-Фройлан Гонсалес
  10. Жакі Ікс
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