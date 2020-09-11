Міхаель Шумахер посів лише друге місце в рейтингу кращих пілотів "Феррарі" всіх часів

Портал Give me Sport напередодні ювілейного, 1000-го гран-прі для команди "Феррарі", а також після новини про підписання Себастьяном Феттелем контракту з "Астон Мартін" склав рейтинг 10 кращих пілотів, які виступали за "Скудерію".

Очолив престижний рейтинг італійський автогонщик, чемпіон Формули-1 1952 і 1953 років Альберто Аскарі, який є другим (після Ніно Фаріни) і донині останнім італійцем, який зумів завоювати цей титул.

Фото: Hemmings Motor News Альберто Аскарі

Додамо, що Аскарі брав участь лише у 33 гонках, але встиг встановити безліч рекордів, деякі з них не побиті досі.

Слідом за італійцем розташувалася ще одна легенда Формули-1 - її семиразовий чемпіон Міхаель Шумахер.

Замкнув своєрідний п'єдестал Нікі Лауда.

Тим часом Феттель не потрапив у топ-10 - чотириразовий чемпіон Формули-1 з Німеччини зайняв 11 місце.

Топ-10 кращих пілотів "Феррарі" за версією Give me Sport: