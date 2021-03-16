Мессі став співавтором рекорду кількості матчів за "Барселону"

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

У підсумковому матчі 27-го туру Ла Ліги "Барселона" приймала скромну "Уеску" і домоглася великої перемоги - 4:1.

Відкрив рахунок у матчі на "Ноу Камп" на 13-й хвилині Ліонель Мессі. Він же й установив остаточний результат на останній хвилині.

Для 33-річного аргентинця цей поєдинок став 767-м у складі каталонського клубу, і за цим показником нинішній капітан "Барси" зрівнявся з колишнім капітаном - іспанцем Хаві, якому одноосібно належав рекорд проведених матчів за "блаугранас".

Histórico de jugadores con más partidos en el Barcelona: 15/3/21

1 Messi 767

2 Xavi 767

3 Iniesta 674

4 Busquets 617

5 Puyol 593

6 Piqué 558

7 Migueli 549

8 Víctor Valdés 535

9 Rexach 449

10 Amor 421 pic.twitter.com/z17i3zX8TE — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) March 15, 2021

Нагадаємо, що Мессі є вихованцем Академії каталонського клубу - La Masia. Аргентинець дебютував за першу команду у 2004 році. За 767 матчів за "Барселону" Лео забив 660 голів і віддав 263 результативні передачі.