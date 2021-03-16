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Мессі став співавтором рекорду кількості матчів за "Барселону"

Лео зіграв 767 поєдинків за "блаугранас".

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

У підсумковому матчі 27-го туру Ла Ліги "Барселона" приймала скромну "Уеску" і домоглася великої перемоги - 4:1.

Відкрив рахунок у матчі на "Ноу Камп" на 13-й хвилині Ліонель Мессі. Він же й установив остаточний результат на останній хвилині.

Для 33-річного аргентинця цей поєдинок став 767-м у складі каталонського клубу, і за цим показником нинішній капітан "Барси" зрівнявся з колишнім капітаном - іспанцем Хаві, якому одноосібно належав рекорд проведених матчів за "блаугранас".

Нагадаємо, що Мессі є вихованцем Академії каталонського клубу - La Masia. Аргентинець дебютував за першу команду у 2004 році. За 767 матчів за "Барселону" Лео забив 660 голів і віддав 263 результативні передачі.

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