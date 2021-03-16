Мессі став співавтором рекорду кількості матчів за "Барселону"

У підсумковому матчі 27-го туру Ла Ліги "Барселона" приймала скромну "Уеску" і домоглася великої перемоги - 4:1.
Відкрив рахунок у матчі на "Ноу Камп" на 13-й хвилині Ліонель Мессі. Він же й установив остаточний результат на останній хвилині.
Для 33-річного аргентинця цей поєдинок став 767-м у складі каталонського клубу, і за цим показником нинішній капітан "Барси" зрівнявся з колишнім капітаном - іспанцем Хаві, якому одноосібно належав рекорд проведених матчів за "блаугранас".
Histórico de jugadores con más partidos en el Barcelona: 15/3/21— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) March 15, 2021
1 Messi 767
2 Xavi 767
3 Iniesta 674
4 Busquets 617
5 Puyol 593
6 Piqué 558
7 Migueli 549
8 Víctor Valdés 535
9 Rexach 449
10 Amor 421 pic.twitter.com/z17i3zX8TE
Нагадаємо, що Мессі є вихованцем Академії каталонського клубу - La Masia. Аргентинець дебютував за першу команду у 2004 році. За 767 матчів за "Барселону" Лео забив 660 голів і віддав 263 результативні передачі.