Фото: EPA/UPG Руй Патрісіу

У підсумковому матчі 29-го туру Англійської прем'єр-ліги "Вулвергемптон" приймав чемпіона країни "Ліверпуль" і поступився - 0:1.

Перемогу "червоним" приніс колишній гравець "вовків" Діогу Жота.

У кінцівці матчу стався страшний епізод за участю голкіпера господарів Руя Патрісіу і захисника Конора Коуді.

Патрісіу, намагаючись запобігти голу Мохамеда Салаха (його згодом скасували через офсайд), отримав коліном у голову від партнера по команді.

Really hope Rui Patricio is okay, took quite the whack off Coady there. pic.twitter.com/Ju0rdzKKSE — Kyle Lord (@kyle_lord2) March 15, 2021

Гру зупинили. Медики чаклували над Патрісіу майже чверть години, перш ніж із кисневою маскою і на ношах винесли 33-річного португальця з поля.

Фото: EPA/UPG

"Лікарі повідомили, що з ним усе гаразд. Він при тямі і пам'ятає, що сталося. Нам потрібно було вжити правильних застережних заходів, але з ним усе гаразд", - цитує головного тренера "Вулвергемптона" Нуну Ешпіріту Санту fapl.ru.

"Йому дісталося по голові. Наступні 48 годин будуть важливими. Ми повинні почекати. Але він у хороших руках, він під наглядом лікарів, які сказали мені, що з ним буде все гаразд", - висловив обережний оптимізм Санту, який раніше цього сезону вже втратив через схожу травму форварда Рауля Хіменеса.