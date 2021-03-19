Президент "Реал Фарми" оновив рекорд найстаршого професійного футболіста в Україні

Микола Лиховидов не так давно відзначив свій 55-й день народження.

Президент "Реал Фарми" Микола Лиховидов оновив власний рекорд найстаршого професійного гравця в Україні, повідомляє sportarena.com.

Нове досягнення функціонер-футболіст установив у поєдинку 13-го туру групи Б Другої ліги проти запорізького "Металурга" (1:3).

Лиховидов вийшов на заміну в ендшпілі поєдинку. У день матчу йому виповнилося 55 років, 1 місяць і 21 день.

Цього сезону Лиховидов провів шість матчів за свій клуб.

Нагадаємо, Лиховидов-старший грає в одній команді із сином Андрієм, який на матч із "Металургом" вийшов на поле в стартовому складі.

"Реал Фарма" йде на 8-му місці в групи Б Другої ліги. 27 березня команда Лиховидова зіграє проти "Кривбасу".