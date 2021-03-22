ПСЖ має намір зберегти Мбаппе і запропонував йому приголомшливу зарплату

Французький "Парі Сен-Жермен" хоче продовжити контракт із форвардом Кіліаном Мбаппе.

Щоб досягнути цієї мети, парижани запропонували 22-річному гравцеві збірної Франції контракт із окладом 30 млн євро на рік, повідомляє L'Equipe.

Чинна угода Мбаппе добігає влітку наступного року. Форвардом предметно цікавляться "Ліверпуль" і "Реал".

Цього сезону француз провів за ПСЖ 35 матчів, у яких забив 28 голів і віддав 9 асистів.

Додамо, що парижани вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів, де зустрінуться з чинним володарем титулу "Баварією".