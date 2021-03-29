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У матчах європейської кваліфікації ЧС-2022 установлено каскад історичних досягнень

Матчі відбору були багаті на події.

Напередодні завершився другий тур європейської частини відбірного турніру Чемпіонату світу-2022.

Зокрема, в Астані зустрічалися суперники збірної України по групі D - Казахстан і Франція.

Чемпіони світу домоглися досить комфортної перемоги - 2:0.

Антуан Грізманн
Фото: EPA/UPG
Антуан Грізманн

У стартовому складі команди Дідьє Дешама з'явився нападник "Барселони" Антуан Грізманн.

Цей матч став 45-м поспіль для збірної Франції,у якому на полі з'являвся Грізманн. Цей показник є рекордним для країни, раніше з 44 поєдинками лідирував Патрік Вієйра.

30-річний Грізманн не пропускає матчів національної команди із серпня 2017 року. Востаннє він не грав за неї в червні 2017-го в товариському поєдинку проти Англії.

Варто відзначити, що Грізманн пропустив лише чотири зустрічі збірної з часів свого дебюту в березні 2014 року.

Огляд матчу Казахстан - Франція.

Ще один рекорд установлено в Амстердамі, де збірна Нідерландів з аналогічним рахунком обіграла збірну Латвії.

На 79-й хвилині замість Люка де Йонга на поле вийшов форвард "Галатасарая" Раян Бабель, тим самим оновивши рекорд збірної Нідерландів. З моменту дебюту 34-річного нападника у футболці національної команди минуло вже 16 років і 1 день, що дозволило йому побити попередній рекорд тривалості виступів за збірну, встановлений 1965 року Міком Клаваном.

Раян Бабель
Фото: EPA/UPG
Раян Бабель
При цьому в Бабеля в 68 матчах - 10 голів.

Крім того, встановлено рекорд у матчі Хорватія - Кіпр (1:0).

Увесь матч за віцечемпіонів світу провів Лука Модрич. Це була 135-та гра 35-річного півзахисника за національну команду.

Таким чином, нинішній капітан "шашкових" став новим рекордсменом збірної Хорватії з проведених матчів в історії. Він обійшов колишнього капітана Даріо Срну, у якого за плечима залишилося 134 гри.

Уперше виклик до збірної Модрич отримав 2006 року.

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