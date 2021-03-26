Українка Монзуль стане другою жінкою-арбітром, яка судитиме матч відбору на світову першість

Катерина Монзуль отримала призначення на матч відбору Чемпіонату світу-2022 між збірними Австрії та Фарерських островів, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Асистентами Монзуль будуть Олександр Жуков і Віктор Матяш. Четвертий арбітр - Денис Шурман.

Примітно, що українка стане другою жінкою, яка судитиме матчі відбору на світову першість.

Випередити Катерину, причому лише на добу, зможе француженка Стефані Фраппар, яка обслужить поєдинок між збірними Нідерландів і Латвії. Гра пройде 27 березня в Амстердамі.

Австрія і Фарерські острови зіграють у неділю, 28 березня. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

У минулому році Монзуль вперше в кар'єрі відпрацювала в офіційному матчі збірних, розсудивши зустріч Сан-Марино і Гібралтару в Лізі націй.