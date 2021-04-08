Михайлюк набрав 1000-не очко в НБА

Серед українців він п'ятий в історії за результативністю.

Український баскетболіст "Оклахоми" Святослав Михайлюк набрав 12 очок у матчі регулярної першості НБА проти "Шарлотт" (102:113).

У цьому матчі 23-річний баскетболіст подолав позначку в 1000 набраних очок у лізі.

Він став п'ятим українським баскетболістом, який набрав 1000+ очок у НБА.

На першому місці залишається Віталій Потапенко, якому з 1997 по 2007 рік не вистачило лише чотирьох очок, щоб довести їхню кількість до 4000.

Уже найближчим часом результат Віталія зможе перевершити Олексій Лень, на рахунку якого 3985 очок, на третьому місці серед українців - дворазовий чемпіон НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" Станіслав Медведенко (1390), на четвертому - олімпійський чемпіон у складі збірної СРСР Олександр Волков, який у 149 матчах за "Атланту Хокс" набрав 1019 очок.

Нагадаємо, що Михайлюк проводить у НБА свій третій сезон. Він був обраний на драфті НБА 2018 року під 47-м номером. Крім "Оклахоми", грав за "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Детройт Пістонс".