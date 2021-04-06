Фото: ФК "Барселона"

У рамках передостаннього матчу 29-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона", несподівано вклинившись у боротьбу за чемпіонство, приймала скромний "Вальядолід".

Напередодні її капітан Ліонель Мессі отримав унікальний подарунок від клубу - футболку сезону-2004/05, у якій починав свою професійну кар'єру.

На футболці - автографи легендарних футболістів "Барселони".

Нагадаємо, в попередньому поєдинку Мессі став рекордсменом за кількістю зіграних матчів за клуб. Він провів уже 769 ігор за "Барселону", випередивши Хаві, у якого 767 зустрічей.

Ліонель сфотографувався у футболці з партнерами по команді, а також разом зі своєю сім'єю.

Щодо матчу, то всі ці святкування позначилися на бойовому настрої "блаугранас". У першому таймі вони виглядали відверто мляво (0:0).

Зате другий тайм видали вогненний.

При цьому "Вальядоліду" було що втрачати - Pucela лише на три очки відірвалися від зони вильоту і борються за виживання. Відмінну гру продемонстрував їхній голкіпер Хорді Масіп - Мессі з товаришами ніяк не вдавалося розкрити оборону гостей.

Допомогло вилучення футболіста "Вальядоліда" на 79-й хвилині. Усман Дембеле на останній хвилині основного часу матчу забив переможний гол - 1:0.

Фото: ФК "Барселона" Усман Дембеле

Лише очко відділяє "Барсу" від лідера чемпіонату "Атлетіко".

Огляд матчу "Барселона" - "Вальядолід".