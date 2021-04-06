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ФІФА заборонила гравцеві "Вулвергемптона" виступати за збірну України

8 офіційних матчів за команду Англії з футзалу не дають Максу Кілмену права грати у збірній України.

ФІФА заборонила гравцеві "Вулвергемптона" виступати за збірну України
Макс Кілмен
Фото: EPA/UPG

ФІФА відправила лист Українській асоціації футболу, в якому повідомила, що захисник "Вулвергемптона" Макс Кілмен не має права виступати за збірну України. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

"Як я розумію, все-таки ФІФА надіслала лист УАФ, в якому визнала, що 8 офіційних матчів за національну збірну Англії (з футзалу - прим.), проведених Кілменом, не дають йому права грати в складі збірної України.

Тобто в нього є англійське футбольне громадянство, і він повинен пробиватися у збірну Англії - футзальну, пляжну або футбольну. Тому що футзал, пляжний футбол і великий футбол - це одна сім'я. Наприклад, якщо ти зіграв за одну збірну з пляжного футболу, то ти не маєш права грати за збірні інших країн.

Тому я думаю, що історія з Максом Кілменом уже закрита. І сумніваюся, що ми побачимо його в жовто-синій футболці. Але наскільки я знаю, він проявив серйозне бажання - ініціював отримання українського громадянства.

У нього мати - українка з українським паспортом, він мав великі надії, що вдягне футболку збірної України. Але на сьогодні правила ФІФА такі, що за збірну України йому грати не вдасться", - зазначив журналіст.

У нинішньому сезоні Кілмен провів 17 матчів за "Вулвергемптон", у яких виконав дві гольові передачі.

У вчорашньому підсумковому матчі 30-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Вест Гема" (2:3) Кілмен потрапив у заявку "Вулвергемптона", але на поле "Молінью" не вийшов.

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