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Матч "Астон Вілла" - "Фулгем" установив унікальне досягнення в Англійській прем'єр-лізі

"Вілліани" виявилися сильнішими за "дачників".

У 30-му турі Англійської прем'єр-ліги встановлено унікальне досягнення.

Авторами рекорду виступили гравці "Астон Вілли" і "Фулгема". Усі, хто вийшов у стартовому складі, народилися вже в епоху АПЛ (перший матч відбувся 15 серпня 1992 року).

Додамо, що поєдинок на "Вілла-парк" виграли господарі (3:1) і продовжують боротьбу за зону єврокубків. А "Фулгем" запекло відстоює право залишитися на наступний сезон в еліті англійського футболу.

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