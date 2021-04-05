У 30-му турі Англійської прем'єр-ліги встановлено унікальне досягнення.

Авторами рекорду виступили гравці "Астон Вілли" і "Фулгема". Усі, хто вийшов у стартовому складі, народилися вже в епоху АПЛ (перший матч відбувся 15 серпня 1992 року).

1992 - Aston Villa vs Fulham is the first game in @premierleague history in which every player in the starting XI for both sides was born after the first ever Premier League game on August 15th 1992. Quirky. pic.twitter.com/kotGpvdbi8 — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2021

Додамо, що поєдинок на "Вілла-парк" виграли господарі (3:1) і продовжують боротьбу за зону єврокубків. А "Фулгем" запекло відстоює право залишитися на наступний сезон в еліті англійського футболу.