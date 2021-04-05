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"Баварія" встановила приголомшливий рекорд німецького футболу

Мюнхенці - на шляху до чергового титулу.

"Баварія" встановила приголомшливий рекорд німецького футболу
"Баварія"
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершився 27-й тур Бундесліги.

Тур був відзначений битвою чемпіона і лідера поточного чемпіонату "Баварією" з командою, яка посідає друге місце РБ "Лейпциг".

Завдяки голу Леона Горецькі мюнхенці здобули мінімальну перемогу - 1:0 і відірвалися від найближчих суперників на 7 очок.

Статистика говорить про те, що після 27-го туру команда, яка має перевагу над пелотоном в 7+ очок ще жодного разу не втрачала перемогу в чемпіонаті. І ніхто вже не сумнівається, що "Баварія" в 9-й раз поспіль стане володаркою "Срібної салатниці".

Крім того, після перемоги в Лейпцигу підопічні Ганса-Дітера Фліка встановили феноменальне досягнення. "Баварія" забила в 62-х матчах поспіль у всіх змаганнях - це найдовша результативна серія в історії німецького професійного футболу.

Огляд матчу "Лейпциг" - "Баварія".

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