Уже в неділю серб і португалець гратимуть у матчі АПЛ проти "Брайтона".

Сербський півзахисник "Манчестера Юнайтед" Неманья Матич в інстаграмі пожартував над своїм одноклубником португальцем Бруну Фернандешем після епізоду з незарахованим голом у матчі кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 між збірними Сербії та Португалії (2:2).

Неманья повісив над місцем Бруну в роздягальні МЮ на "Олд Траффорд" скріншот, на якому м'яч після удару Кріштіану Роналду дійсно не перетнув лінію воріт сербів.

"Він на лінії, зрозуміло?" - підписав фото Матич, позначивши на ньому обох португальців.

Додамо, що на власні очі переконатися в правильності прийняття рішення нідерландською бригадою суддів не зараховувати гол у Белграді Бруну зможе вже найближчої неділі, коли "червоні дияволи" прийматимуть "Брайтон" у рамках 30-го туру Англійської прем'єр-ліги.